Fusie beweegt IJsselland-bestuurder tot vertrek

Janine Oosting legt per 1 september haar functie als lid van de raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis neer. Zij ziet voor zichzelf geen plaats in de raad van bestuur van het IJsselland na de fusie met het Erasmus MC. Oosting was tweeëneenhalf jaar bestuurder in het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel.