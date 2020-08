Fusie geeft bevolkingsonderzoek kanker meer slagkracht

In het kader van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van VWS en het RIVM worden in Nederland drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd. Deze richten zich op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Tot op heden is de uitvoering in handen van vijf regionale screeningsorganisaties. Door de fusie ontstaat straks één organisatie met ruim 900 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van 125 miljoen euro, die jaarlijks meer dan 3 miljoen onderzoeken doet.

Slagkracht

Een eerste stap op weg naar samengaan is een bestuurlijke fusie. “Met één raad van bestuur en één raad van toezicht verhogen we onze bestuurlijke slagkracht, wat uiteindelijk ten goede komt aan de dienstverlening aan cliënten”, zegt bestuursvoorzitter Van Weering. “Ook kunnen we zo onze positie als aantrekkelijk werkgever verstevigen.”

Beter worden

Van Weering is op dit moment bestuurder bij Naviva kraamzorg. Met een achtergrond als registeraccountant zal Prieckaerts zich als lid van de raad van bestuur concentreren op de portefeuille Financiën en ICT. “Transities zijn echter nooit een doel op zich,” zegt Prieckaerts over het fusietraject. “Het gaat er uiteindelijk om, nóg beter te worden in wat je doet voor cliënten en medewerkers.”

Toezicht

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft na de bestuurlijke fusie ook één centrale raad van toezicht. Voorzitter Schoots was de laatste jaren actief als toezichthouder bij onder andere GGNet en de stichting Zuidwester. Eerder bekleedde hij verschillende directie- en bestuursfuncties. De overige leden van de raad van toezicht zijn Henk van der Stelt, Gabriëlle Davits, Lex de Grunt, Harald Hoekstra en Rik Geurts. .