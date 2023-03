Fusie tussen Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep

De organisaties zijn financieel gezond en hebben de fusie vanuit eigen kracht en toekomstperspectief opgezet.

‘Slimmer en efficiënter’

Een belangrijk uitgangspunt van de fusie is dat er plek is voor alle medewerkers en de zorg aan cliënten wordt doorgezet. Paul van Gennip, Jurjen Sponselee en Lilian Bouman spelen de voornaamste rol in de fusieplannen.

Bouman zegt over de fusie: “De uitdagingen, zoals de toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte, vereisen dat we als sector slimmer en efficiënter gaan werken. De krachtenbundeling zoals wij die voor ogen hebben is een grote stap naar betere en toekomstbestendige zorg in onze regio.”

Toegenomen mankracht

Door de schaalvergroting kan de fusieorganisatie al haar cliënten de zorg bieden die zij nodig hebben. Door de toegenomen mankracht wordt innovatiever werken makkelijker. Ook zullen nieuwe zorgproducten en woonconcepten sneller ontwikkeld kunnen worden. De samenwerking zal ook meer loopbaanperspectief bieden voor de medewerkers.

Als alles spoedig verloopt zal de juridische fusie tussen de drie organisaties op 1 januari 2024 zijn afgerond.