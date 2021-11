FVD-senator neemt afstand van vaccinkritiek Baudet

Interessant voor u

Het blijft lastig om zicht te houden op de manier waarop het coronavirus zich verspreidt in de samenleving. Bij driekwart van alle nieuwe gevallen lukt het niet om een bron te vinden. Dat komt onder meer doordat er zoveel positieve tests zijn dat het werk van de bron- en contactonderzoekers is teruggeschroefd.

Een op de drie ziekenhuizen schrapt nu alle planbare zorg

In 25 Nederlandse ziekenhuizen, ruim een op de drie, wordt in het geheel geen planbare zorg meer verleend. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van eind vorige week, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de vorige rapportage, die vrijdag verscheen, was de planbare zorg in 12 van de 74 ziekenhuizen helemaal geannuleerd.