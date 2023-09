FWG tekent convenant met de Nationale Zorgreserve

De Nationale Zorgreserve is ontstaan tijdens de coronapandemie en koppelt zorgreservisten aan zorgorganisaties met een tijdelijke hulpvraag. Het netwerk van zorgreservisten bestaat veelal uit oud-zorgprofessionals.

Leerplatform

Na de coronapandemie is de Nationale Zorgreserve in stand gehouden voor eventuele toekomstige crises. Daarvoor is het wel van belang dat zorgreservisten inzetbaar blijven en dus bijvoorbeeld bijscholing krijgen. Binnenkort lanceert de Nationale Zorgreserve ook een nieuw leerplatform, met een breed pakket aan scholing en trainingen die zorgreservisten gratis kunnen volgen.

Samenwerking FWG

Daarnaast gaat de Nationale Zorgreserve samenwerkingen aan met partijen die bij de zorg betrokken zijn. Astrid Westerbeek, directeur-bestuurder van FWG, over de samenwerking: “FWG onderschrijft het belang van de Nationale Zorgreserve voor de zorg in tijden van crisis en heeft de organisatie onder andere ondersteund bij het samenstellen van takenpakketten voor reservisten. Tevens wil FWG in de toekomst haar medewerkers met een zorgachtergrond ruimte bieden zich in te zetten als reservist, mocht zich onverhoopt weer een crisis voordoen.”