Fysiotherapeuten eerstelijn verdienden weer minder afgelopen jaar

Fysiotherapeuten in het ziekenhuis hebben vanaf vandaag, 19 augustus, meer salaris verdiend dan eerstelijns-fysiotherapeuten in het hele jaar ontvangt. Dat blijkt uit onderzoek van Fysiovakbond FDV.

FDV heeft het salarisverschil uitgerekend tussen een eerstelijnsfysio en fysiotherapeuten die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken. FDV roept 19 augustus uit tot ‘fysio’s werken voor nop’-dag. Vorig jaar lag dit omslagpunt nog op 27 augustus. Met een verschil van acht dagen zijn eerstelijnsfysio’s er het afgelopen jaar met een kwart maandsalaris op achteruitgegaan.

“Iedereen is het erover eens dat je voor precies hetzelfde werk dezelfde waardering verdient, maar de werkelijkheid is anders”, zegt voorzitter Bob van Ravensberg van Fysiovakbond FDV. “We zetten alles op alles om eerstelijnsfysio’s te behouden. Dan is het niet fijn te constateren dat de salariskloof opnieuw groter is geworden.”

Tien per dag

De huidige situatie dwingt onze achterban na te denken over hun loopbaan elders, stelt de FDV. Tien fysiotherapeuten maken dagelijks de switch naar de tweedelijn of een ander beroep.

Fysiovakbond FDV wil een nieuwe cao Eerstelijn Fysiotherapie met afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.