Gebouw van hout met achttien zorgwoningen voor Milsbeek

Een circulair houten woongebouw met achttien zorgwoningen voor ouderen met dementie wordt gerealiseerd in het Limburgse Milsbeek. Dit meldt ontwikkelaar Lister Buildings. Lister is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw.

Zorgwoningen

Het gebouw komt in een open terrein te staan. Het gaat om tien sociale en acht vrije sector huurwoningen. Er komt ook een gemeenschappelijke huiskamer en een woning waar de zorgverlener in het houten gebouw kan wonen. In de centrale buitenruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten in een groene omgeving. Het groen wordt ingericht naar een ontwerp van MOSS.

Droge verbindingen

Door gebruik te maken van droge verbindingen in het samenstellen van het huis, is het mogelijk om het systeem in de toekomst uit elkaar te halen. Waarbij de waarde van de elementen niet verloren gaat, meldt de ontwikkelaar. Wanneer het project wordt gerealiseerd, is vooralsnog onbekend, laat Lister Buildings weten.