‘Gebrek aan openheid bij medicijnonderzoek gevaar voor patiënt’

“Omdat artsen, patiënten en beleidsmakers maar een deel van de gegevens over de werkzaamheid van een behandeling of vaccin te zien krijgen, baseren zij hun beslissingen op incomplete informatie. Niet alleen brengt dit mogelijk patiënten in gevaar, ook worden de ontwikkeling van behandelingen en vaccins hierdoor vertraagd en onderzoeksgeld en inspanning verspild,” zo is de lezen in het rapport.

In het verleden zijn door het gebrek aan transparantie over de onderzoeken volgens HAI al miljarden euro’s verspild. Er moet volgens HAI dan ook een een centraal punt van toezicht moeten komen dat de registratie van resultaten controleert en beleid ontwikkelt in overeenkomst met de regels opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Vergeleken met andere bedrijven en universiteiten in de EU publiceert Nederland zeer weinig resultaten. Dit kan en moet beter, vindt de ngo. (ANP)