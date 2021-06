Gebrek aan personeel bij wegwerken ’corona-stuwmeer’ in zorg

De mega-klus om ruim anderhalf miljoen door corona gemiste afspraken en operaties in te halen, dreigt op problemen te stuiten als we die snel willen klaren. Ziekenhuizen kampen met te weinig personeel, een hoog ziekteverzuim en een stuwmeer aan vakantiedagen; operatiespreiding in de regionale ziekenhuizen en weekeindoperaties liggen in het verschiet. Dat meldt De Telegraaf.