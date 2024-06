‘Gebruik overvraagde mantelzorger niet om zorgkosten te drukken’

De FNV maakt zich grote zorgen over de huidige verschuiving van de professionele zorg naar mantelzorg en ziet dit als een grootschalige verborgen bezuiniging. De vakbond roept demissionair minister Karien van Gennip en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen op erop toe te zien dat er geen misbruik gemaakt wordt van mantelzorgers die liefdevol hun naasten verzorgen. Op woensdag 5 juni, overhandigt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong de visie ‘Mantelzorg als onbetaalde arbeid’ aan de bewindslieden.

Mantelzorg

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie staat dat de positie van mantelzorgers versterkt moet worden. Om die belofte waar te maken, zijn stevige maatregelen nodig. De FNV is er niet gerust op dat die worden genomen. “Durf te investeren in zorgprofessionals, pak de marktwerking in de zorg aan en maak werk van betaald mantelzorgverlof. Mantelzorgers lopen nu jaarlijks 20 miljard euro aan loon mis en daarbovenop een pensioengat, dat is niet houdbaar”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong daarover.

Lagere inkomens

Mensen met lagere inkomens hebben vaak niet de financiële ruimte om minder te gaan werken maar ook niet het geld om dure vervangende zorg in te kopen, zegt Jong: “Het mag niet zo zijn dat mensen moeten kiezen tussen de zorg voor een naaste of het betalen van de eigen rekeningen. Voorkom dat mensen steeds harder moeten rennen en uitvallen.”

Zorgverleners

Volgens de FNV is extra aandacht voor de positie van vrouwen nodig. Jong: ‘Vrouwen zijn de hofleverancier van onbetaalde zorg. Zij krijgen van het ene ministerie te horen dat ze meer uren betaald moeten werken en van het andere dat ze nóg meer onbetaald voor hun naasten moeten zorgen. Dat kan niet – ministeries moeten samen keuzes maken over wat ze van mensen vragen.”