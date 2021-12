‘Geen afname van verpleeghuisopnames na inzet wijkteams’

Interessant voor u

Huisartsen in Zuilen en Ondiep gaan twijfelende bewoners die nog niet gevaccineerd zijn voorlichten. Ook komt er in de wijk een vaccinatielocatie bij huisartsenpraktijk de Watertoren. De huisartsen werken hierin samen met de GGD regio Utrecht.

Rutte: we besparen niet op zorg, maar remmen stijgende kosten af

Rutte IV zal volgens VVD-leider Mark Rutte zelf niet besparen op de zorg. "We remmen de stijgende kosten af. Dat is noodzakelijk", zegt hij in debat met de kritische oppositie.