Geen alcohol meer in Albert Schweitzer Ziekenhuis

De supermarkt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht is gestopt met het verkopen van alcohol. Dat gebeurde op verzoek van het ziekenhuis. In 2018 werd het ASZ rookvrij, nu is het ziekenhuisterrein ook alcoholvrij.

Dat schrijft het AD op dinsdag 2 augustus. De vestiging van AH to go had tot voor kort een klein assortiment bier en wijn in de schappen. “Dat vonden we eigenlijk niet passend”, verklaart bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer. Het stoppen met de verkoop van rookwaren en nu alcohol is volgens Van der Meer ‘een sterk signaal dat past bij ons streven naar een gezonde patiënt en een gezonde medewerker’.

Artsen en zorgverleners juichen de beslissing toe. “Elke dag zien wij patiënten die kampen met nadelige gevolgen van langdurig of overmatig alcoholgebruik”, vertelt maag-darm-leverarts Annemieke Thijssen. Het voelde dubbel dat ziekenhuispersoneel de gevolgen van alcohol behandelt en het gebruik ervan probeert te ontmoedigen, terwijl op het ziekenhuisterrein wijn en bier wordt verkocht.