Geen vergoeding gezichtszorg twee transgenderpatiënten

Twee transgenderpersonen krijgen terecht hun gezichtsoperaties niet vergoed door verzekeraar Zilveren Kruis, concludeert de rechtbank Midden-Nederland. Verzekerde transpersonen kunnen een gezichtsoperatie vergoed krijgen als er door hun uiterlijke kenmerken verwarring blijft bestaan over hun geslacht. Maar dat is naar het oordeel van de rechtbank in deze twee gevallen niet zo.

Een van de twee mensen die naar de rechter stapte, is een transvrouw. Zij ging na meerdere operaties voor geslachtsverandering onder het mes voor een ‘faciale feminisatie’. Dat is een behandeling waarbij de kaak wordt opengebroken en botten worden verzet en vervormd om zo de mannelijke kenmerken uit het gezicht te verwijderen.

Schrikreacties mensen

Volgens de vrouw was de operatie nodig omdat haar gezicht nog mannelijke trekken vertoonde. “Dit zorgde bijvoorbeeld op straat voor schrikreacties bij andere mensen”, aldus de rechtbank. Zilveren Kruis denkt daar anders over en wil de ingreep niet vergoeden.

De rechtbank concludeert op basis van informatie van de arts van de vrouw “dat inderdaad sprake was van een aantal mannelijke gezichtskenmerken die vrouwelijker gemaakt konden worden”. Ook erkent de rechtbank “dat het goed voorstelbaar is dat de vrouw moeite had met deze mannelijke kenmerken en daardoor psychische problemen ondervond”. Maar een en ander is niet automatisch voldoende voor een vergoeding, zo is de redenatie.

Lat ligt hoog

De ingreep is namelijk een vorm van plastische chirurgie en de lat voor vergoeding van zulke ingrepen ligt ook voor transpersonen hoog, aldus de rechtbank. “Zo moet vaststaan dat het uiterlijk van de vrouw vóór de operatie nog zó mannelijk was dat dit bij vrouwen in het algemeen niet voorkomt en zij daardoor niet als vrouw werd herkend”, legt de rechtbank uit. “Dat bleek in dit geval niet zo te zijn.”

Voor de andere transpersoon trekt de rechtbank dezelfde conclusie. De rechtbank schrijft wel dat “het grote aantal aanvragen” voor gezichtsoperaties van transgenderpersonen “een signaal vormt” dat er onder transpersonen “kennelijk wel op grote schaal behoefte bestaat aan deze ingreep en dat het ondergaan ervan ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het psychisch en lichamelijk welzijn” van deze groep mensen. (ANP)