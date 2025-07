Ggz in reactie op LHV-onderzoek: ‘Het moet beter’

De geestelijke gezondheidszorg steekt de hand in eigen boezem in reactie op het LHV-onderzoek over ggz-zorg door huisartsen. Maar ze heeft ook enkele kanttekeningen.

In reactie op de enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging over de alsmaar groeiende zorg die huisartsen hebben aan ggz-problematiek, laat de Nederlandse ggz bij monde van voorzitter Ruth Peetoom weten de harde resultaten van dit onderzoek te betreuren. “Huisartsen zijn belangrijke poortwachters in ons zorgsysteem. Zij en hun praktijkondersteuners vangen veel hulpvragen over mentale klachten maandenlang op totdat er specialistische hulp beschikbaar is. Het is daarom belangrijk om vaker naast elkaar te blijven staan om onze capaciteit te benutten voor de meest kwetsbare mensen.”

Groeiende vraag

De Nederlandse ggz laat daarnaast niet na te melden dat de vraag naar psychologische hulp al jaren hard groeit. Zo verwezen in 2021 huisartsen volgens de ggz-koepel 42% meer mensen door naar de ggz dan twee jaar daarvoor. “Onze samenleving is de laatste jaren harder geworden en dat zie je ook terug in bijvoorbeeld verzuimcijfers op het werk en een stijging in het aantal daklozen in ons land”, vervolgt Peetoom. “Het komt steeds vaker voor dat mensen klachten ontwikkelen en dan aankloppen bij de zorg omdat alternatieven nog onvoldoende bekend zijn. En dan krijgt een maatschappelijk probleem een medische jas.”

Peetoom verwijst net als de LHV naar de oprichting van mentale gezondheidsnetwerken als belangrijke stap vooruit. “De ambitie is dat dit jaar in alle 42 regio’s van het Integraal Zorgakkoord een mentaal gezondheidsnetwerk is opgezet. Die afspraak onderstrepen we extra in de afspraken van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.”

Betere samenwerking

Ook de belangenbehartiger voor ggz-cliënten MIND spreekt zich uit naar aanleiding van het LHV-onderzoek. MIND roept ggz-aanbieders rechtstreeks op om exclusiecriteria (voor ggz-zorg) te schrappen en mensen niet meer terug te sturen naar de huisarts. In plaats daarvan dienen ggz-aanbieders zelf de nodige ondersteuning te bieden, aldus MIND, of te verwijzen naar zorg die wel passend is. MIND verwijst daarnaast naar een onderzoek dat het april jl. publiceerde in samenwerking met Nivel en Trimbos, waaruit blijkt dat huisartsen en praktijkondersteuners (POH-ggz) nog onvoldoende verwijzen naar wachttijdondersteuning buiten de eigen praktijk. Dit vanwege onbekendheid met en onvoldoende vertrouwen in het aanbod. MIND roept daarom op tot betere samenwerking.