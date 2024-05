Gegevens opvragen via PGO mislukt zeker één op de drie keer

In het eerste kwartaal van 2024 lukte het in minstens 30 procent van de gevallen niet om via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zorggegevens op te halen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van stichting MedMij.

In het eerste kwartaal van 2024 waren er 207 duizend unieke PGO-gebruikers, die ruim 280 duizend keer medische gegevens opvroegen in een PGO met het MedMij-label. Dat lukte in 40 procent van de gevallen, blijkt uit de cijfers. “Bij 30 procent lukte dit niet vanwege een foutmelding tijdens het ophalen”, schrijft MedMij. “Uit analyse blijkt dat deze fouten veelal ontstaan bij de bron waar de gegevens staan opgeslagen en bij de ID-check via DigiD.” Van de overige 30 procent van de pogingen is het onduidelijk of die al dan niet succesvol was.

Werken aan verbetering

“We werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde loggegevens waardoor we beter zicht krijgen op de hoeveelheid succesvolle uitwisselingen en de uitval”, aldus MedMij. Uit de cijfers blijkt verder dat de Basisgegevensset Zorg het meest zijn opgevraagd, gevolgd door documenten als brieven en verslagen. Het aantal verzoeken voor het ophalen van medische gegevens van ziekenhuizen en klinieken ligt voor het eerst hoger dan voor het ophalen van huisartsgegevens.

Nieuwe opzet

Het optuigen en lanceren van de PGO’s is al jaren een moeizaam proces. Eerder dit jaar liet VWS weten een andere aanpak te kiezen. Via het nieuw te ontwikkelen Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) moeten burgers over hun gegevens kunnen beschikken en er komt een aanbesteding voor PGO’s om daar functionaliteiten op te maken en aan te bieden.