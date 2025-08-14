Skipr

Gegevens ‘zeer beperkt aantal’ patiënten Alrijne gestolen na lek

,

Bij de datadiefstal uit de systemen van een laboratorium in Rijswijk zijn ook gegevens van een klein aantal patiënten van ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp gestolen.

Het ziekenhuis meldt dat donderdag na onderzoek. Het Alrijne laat sommige medische onderzoeken uitvoeren door Clinical Diagnostics. Dat meldt het ANP.

Anoniem

Die onderzoeken zelf zijn anoniem, “dat betekent dat er geen individuele patiëntdata van Alrijne zijn gelekt”, stelt het ziekenhuis. Maar artsen kunnen soms ook eerdere onderzoeken opvragen. Ze krijgen dan van Clinical Diagnostics een brief met daarin de naam, de geslachtsaanduiding, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de patiënt. Die gegevens zijn waarschijnlijk wel gestolen.

Alrijne zegt dat het om een “zeer beperkt aantal” gaat. Wie de gedupeerden zijn, “is bekend bij Clinical Diagnostics”.

Bergman Clinics

Bij de digitale inbraak zijn ook de gegevens van zeker 5780 patiënten van Bergman Clinics gestolen. Het gaat om namen, geboortedata, adressen, burgerservicenummers, zorgverzekeraars en behandelend artsen, maar ook om de uitslagen. Clinical Diagnostics verwerkt onderzoeken “voor vier focusklinieken die voorheen bekend waren onder de naam Roosevelt Kliniek en The Hand Clinic”, meldt de privékliniek.

Cybercriminelen drongen vorige maand binnen in de systemen van Clinical Diagnostics. Ze roofden onder meer de gegevens van ongeveer een half miljoen vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van honderden gevangenen bij wie lichaamsmateriaal is afgenomen voor onderzoek, zijn gestolen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging zijn gegevens van huisartsen eveneens in verkeerde handen gevallen.

