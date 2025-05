Gehandicaptenzorg Brabant sluit aan bij ‘Anders werken’

De Regiotafel gehandicaptenzorg (VG) Zuidoost-Brabant – een samenwerkingsverband van veertien VG-organisaties in Zuidoost-Brabant – heeft zich als eerste gehandicaptenzorgregio aangesloten bij de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg (AWIZ).

De veertien bestuurders van de VG-Regiotafel Zuidoost-Brabant hebben daartoe een deelnemersovereenkomst afgesloten voor een samenwerking met AWIZ.

AWIZ biedt kennis en ervaring aan bij de inzet en opschaling van innovaties. Jethro Geelen, landelijk programmamanager van AWIZ: “Door over de eigen grenzen heen te kijken, leren we sneller hoe we deze innovatieopgave kunnen aanpakken. Daarom kijken we vanuit AWIZ hoe we ook buiten de ouderenzorg kunnen verbinden.”

Ook Bertine van Winkel, bestuurlijk trekker van het thema technologische innovatie van de regiotafel, is enthousiast over de aansluiting: “Willen we de langdurige zorg toegankelijk en beschikbaar houden, dan zullen we anders moeten kijken en doen. Ik vind het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kennis, kunde en krachten te bundelen en daarmee het leven van cliënten te verrijken en het werkplezier van collega’s te vergroten.”

De komende maanden bundelen een aantal gehandicaptenzorgorganisaties hun krachten voor hun eerste AWIZ-project: spraakgestuurd rapporteren. Ook de recent afgesloten landelijke raamovereenkomst samen met Attendi, leverancier van spraakgestuurd rapporteren, en inkoopcoördinatie Intrakoop, levert hieraan een bijdrage.