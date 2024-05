Gehandicaptenzorg mist aandacht en hekelt bezuinigingen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland mist in het coalitieakkoord aandacht voor mensen met een beperking “en de stappen die nodig zijn om hen betekenisvol te laten meedoen in de samenleving”.

Dat bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gewoon doorgaan en daarbij ook wordt gekort op het arbeidsmarktbeleid in de zorg, vindt de organisatie teleurstellend.

“De aandacht voor bestaanszekerheid en de positie van mensen met lagere inkomens, het schrappen van de eigen bijdrage voor jeugdhulp en de inzet op betaalbaar wonen in het hoofdlijnenakkoord zijn positief, maar per saldo overheerst toch de zorg en teleurstelling over het gebrek aan aandacht voor mensen met een beperking, de medewerkers in de zorg en de donkere financiële wolken voor onze sector”, zegt directeur Theo van Uum.

De vereniging stelt het nog te vormen kabinet wel graag te willen helpen om gebreken in de plannen “te herstellen”. (ANP)