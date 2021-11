Gehandicaptenzorg pleit voor uitzondering van quarantaineplicht

De gehandicaptenzorg vreest een verdubbeling van het nu al hoge ziekteverzuim als strengere quarantaineregels ook gaan gelden voor zorgmedewerkers. In een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het “zeer wenselijk om zorgmedewerkers met cliënt-contact die gezond zijn zoveel mogelijk aan het werk te houden”.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen het quarantainebeleid wordt aangescherpt. Het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat alle huisgenoten van mensen die het coronavirus hebben opgelopen uit voorzorg thuis moeten blijven. Ook als ze zijn gevaccineerd of eerder hersteld van een corona-infectie. Dat advies wordt nu nader uitgewerkt.

Ongehoorzaamheid

VGN-directeur Frank Bluiminck waarschuwt in de brief voor “onoplosbare dilemma’s op de werkvloer en gedachten in de richting van ongehoorzaamheid”. Wat hem betreft moeten gezonde, klachtenvrije zorgmedewerkers daarom worden uitgezonderd van de regels.

Uitzonderingen

Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kon donderdag nog niet zeggen of in de nieuwe richtlijn uitzonderingen komen te staan. Ook liet hij in het midden wanneer de richtlijn precies zal verschijnen. Op de website van de Rijksoverheid staat dat de regels voor quarantaine “naar verwachting” deze vrijdag worden aangepast. (ANP)