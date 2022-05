Gehandicaptenzorg start platform voor leven lang leren

Zes grote organisaties voor gehandicaptenzorg zijn samen de Academie voor Zelfstandigheid (AvZ) 2.0 gestart. Dat is een coöperatief platform voor talentontwikkeling, dat een leven lang leren ook voor mensen met een beperking kan garanderen.

De initiatiefnemers van AvZ 2.0 zijn Cordaan, Philadelphia, Abrona, Pluryn, ’s Heeren Loo en Pameijer hebben, in samenwerking met de LFB, VGN, VGN Academie en de al bestaande Academie voor Zelfstandigheid. De eerste aanjagers van de AvZ 2.0 zorgen ervoor dat mensen met een beperking in alle levensfases kunnen blijven leren, iets wat nu nog niet altijd mogelijk is. Zij vragen andere gehandicaptenzorgorganisaties om zich aan te sluiten bij het initiatief, om zo de realisatie van de Visie 2030 dichterbij te brengen.

Leermaterialen

Door krachten te bundelen, brengen de samenwerkende organisaties een veelvoud aan kennis en leermaterialen bij elkaar. Daarnaast biedt de academie een breed aanbod aan onderwerpen. Door samen eigenaar te zijn van de AvZ 2.0 maken de zorgorganisaties de slag van dagbesteding naar ontwikkelingsgericht participeren, aldus de Academie voor Zelfstandigheid.

Binnen de AvZ 2.0 delen en ontwikkelen de zorgorganisaties leermethoden en handvaten voor zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemers- en vakvaardigheden op alle niveaus voor mensen met een beperking, hun verwanten en begeleiders. Op deze manier leren cliënten zo zelfstandig mogelijk te werken en te leven.