Gehandicaptenzorg werkt uit protest in pyjama

Medewerkers in de gehandicaptenzorg dragen maandag een pyjama of zwemattributen om aandacht te vragen voor de stroeve cao-onderhandelingen. De zwemattributen symboliseren het “verdrinken in het werk”. De pyjama verwijst naar de extra diensten die medewerkers draaien. “We kunnen net zo goed blijven slapen”, aldus Maaike Piet, cao-onderhandelaar namens FNV en begeleider in de gehandicaptenzorg.

De gehandicaptenzorg kampt met personeelstekorten. De vakbonden vragen daarom een “fatsoenlijke” loonsverhoging (5 procent met een minimum van 200 euro bruto per maand), nieuwe manieren van roosteren, en een aanpak van de hoge werkdruk en het personeelstekort.

Twee monden

Werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft twee brandbrieven naar Den Haag gestuurd om te vragen om extra geld voor de ghz. “Alleen aan de onderhandelingstafel is de urgentie van deze brandbrieven helaas ver te zoeken. Daar zegt VGN de problemen niet te herkennen of dat een cao niet de juiste plek is om problemen centraal aan te pakken”, aldus Karim Skalli, FNV-bestuurder Zorg & Welzijn, die hier niet over te spreken is: “VGN spreekt met twee monden.”