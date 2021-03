Gehandicaptenzorgprijs VGN voor Aveleijn

De VGN Gehandicaptenzorgprijs stond in het teken van eenzaamheid. In het winnende project werden kunstenaars met en zonder beperking aan elkaar gekoppeld om samen kunst te maken. Door goede begeleiding ontstonden met deze gedeelde passie “bijzondere connecties en vriendschappen”, aldus juryvoorzitter Rick Brink: “Hierdoor groeiden deelnemers in het aantal diepgaande relaties én in zelfvertrouwen.”

Oppervlakkig

Aanleiding voor Aveleijn om het project te beginnen was een onderzoek waaruit bleek dat mensen met een beperking oppervlakkige relaties hebben met mensen zonder beperking, maar dat er – behalve familierelaties – weinig langdurige relaties zijn. Oorzaak kunnen ongemak en vooroordelen zijn.

‘Iedereen doet mee’ probeert dat te doorbreken door mensen samen te laten werken aan een gedeelde passie, in dit geval kunst. In duo’s werkten mensen met en zonder een beperking samen aan ofwel het creëren van kunst en het organiseren van een kunstexpositie.