Gehele zorg wint HR Zorg Award 2020

In dit ‘coronajaar’ wint de hele zorg de HR Zorg Award, stelt organisator FWG. Zij gaan op zoek naar bijzondere innovaties en speciale projecten in alle zorgbranches.

De Nationale HR Zorg Award zal dit jaar niet één winnaar kennen. Organisator FWG Progressional People pakt het in dit coronajaar anders aan. Er komt een speciale editie waarin de hele zorg in de spotlights wordt gezet. Daarvoor gaat de organisatie op zoek naar zorgorganisaties waar dit jaar bijzondere innovaties en speciale projecten zijn geïnitieerd. Chief Inspiration Officer Sabine Uitslag gaat bij de zorgorganisaties uit alle verschillende branches op bezoek.

Dat meldt FWG Progressional People, het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg, op 28 juli. “In dit ‘coronajaar’ heeft namelijk elke zorgorganisatie een bijzondere prestatie geleverd”, vindt FWG. “Daarom is het niet gepast om een wedstrijd te organiseren waarbij maar één winnaar uit de bus rolt.”

“Elke zorgorganisatie heeft dit jaar wel één of meerdere vernieuwingen doorgevoerd. Een grootscheepse organisatieverandering, of een individuele medewerker met een prachtig initiatief: alle verhalen zijn welkom! Voor deze award zoeken we specifiek naar input uit álle branches. Want overal heeft corona impact gehad, in elke branche zijn bijzondere initiatieven ontstaan, maar niet elke branche heeft de afgelopen tijd evenveel aandacht gekregen. De Nationale HR Zorg Award wil recht doen aan iedereen.”

Dag van het werkplezier

Na de vakantieperiode gaan FWG en Sabine Uitslag, de stuwende kracht achter beweging Werkplezier In De Zorg, op zoek naar bijzondere innovaties en speciale projecten die zijn ontstaan vanuit de coronacrisis, maar met blijvend positieve impact op het werken in de zorg.

Alle projecten zullen in de spotlights worden gezet op de Dag van het werkplezier in de zorg op dinsdag 26 januari 2021. Daarnaast gaat Sabine Uitslag het land in. Ze bezoekt ten minste één organisatie uit elke branche en legt hun inspirerende verhaal vast op camera. Begin september gaat de inschrijving open en tot medio oktober kunnen zorgorganisaties hun ‘corona-innovaties’ aanmelden via www.hrzorgaward.nl.

De Nationale HR Zorg Award kent inmiddels drie winnaars: Cello in 2017, Pluryn in 2018 en Arkin in 2019.