Geke Blokzijl benoemd tot bestuurder Certe

De raad van toezicht van Certe heeft Geke Blokzijl met ingang van 1 september benoemd tot medisch bestuurder. Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.

Blokzijl volgt als een van de twee bestuurders Harjan van Dam op, die 1 september Certe gaat verlaten. Van Dam gaf de afgelopen acht jaar sturing aan Certe. Onder zijn voorzitterschap vonden vele veranderingen plaats. Het versnipperde diagnostische zorglandschap in Noord-Nederland is na diverse fusies samengesmolten tot een organisatie voor medische diagnostiek en advies.

Bestuursmodel

De benoeming van Blokzijl is de eerste stap in het nieuwe bestuursmodel van Certe, waarbij gekozen is voor een tweehoofdig collegiaal bestuur. Om een evenwicht te krijgen tussen de medische kant en de bedrijfsvoering, loopt op dit moment de procedure voor de invulling van de vacature voor een bestuurder Bedrijfsvoering.

Sinds 2016 zit Blokzijl (1966) in de raad van bestuur bij Noorderzorg, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Groningen. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties en heeft geruime bedrijfskundige kennis en ervaring als zelfstandig gevestigd interim- en verandermanager. Haar affiniteit gaat vooral uit naar zorgorganisaties en de medische inhoud.

Voorzitter van de raad van toezicht Michel Dutrée: “Blokzijl is een ervaren vakvrouw en implementatie-deskundige en heeft vele veranderkundige projecten begeleid. Zij combineert dit met een grote passie voor zorg en de medische inhoud. Daardoor voelt het als een goede match.”