Geld van Zilveren Kruis voor ondersteuning in de eerste lijn

Dat melden de gezamenlijke Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) op de website van ROS-netwerk. De regionale organisaties die steun ontvangen zijn ELAA in Amsterdam en Almere, Proscoop in Drenthe, Overijssel en Gelderland, Raedelijn in Utrecht, ROS Friesland, ZONH in Noord-Holland en ZorgImpuls in Rotterdam en omstreken. Het zijn de regio’s waar Zilveren Kruis de grootste verzekeraar is.

De ROS’en hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Binnen de eerstelijn, maar ook daarbuiten. Met zorgverzekeraars, het sociale domein, de nulde lijn, tweede lijn, overheden en het bedrijfsleven en binnen het ROS-netwerk zelf. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze al mooie successen geboekt. Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangen de ROS’en financiering van Zilveren Kruis. Het is niet bekend om wat voor bedrag het gaat.

“De zorg in Nederland is goed, maar er zijn een aantal uitdagingen om dat ook zo te houden”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. “De veranderende zorgvraag en groeiende personeelstekorten verschillen per regio. Dit vraagt om nog meer regionale samenwerking en een sterke eerste lijn. Daarom vinden we het belangrijk meerjarige afspraken te maken.”