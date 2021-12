Gelderse Vallei halveert CO2-uitstoot in 2025

ZGV wil zich graag profileren als groen ziekenhuis en is verbonden aan diverse duurzaamheidsinitiatieven in sectorverband. In januari 2022 ondertekent de raad van bestuur regionaal de zogenoemde Green Deal Foodvalley: een overeenkomst tussen verschillende zorgpartijen in de Foodvalley-regio. Daarin staan afspraken over minder energieverbruik, betere afvalscheiding, het terugdringen van de CO2-uitstoot en veel zuiniger omgaan met grondstoffen. Ook het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in het water is een doel.

Verlichting

Het ziekenhuis heeft al langer een energiemasterplan. Dat richt zich op slimme manieren om energie te besparen en op mogelijkheden om fossiele brandstoffen te vervangen door andere opties. Zo liggen er zonnepanelen op het dak van de parkeergarage, die in 15 procent van de stroombehoefte voorzien. De komende tijd gaat het ziekenhuis zich extra inspannen en onder meer gefaseerd alle verlichting voorzien van led-lampen. Dat moet uiteindelijk 35 procent van het energieverbruik en de kosten voor verlichting besparen.

Verwarming

Bovendien wordt ZGV in 2022 aangesloten op Warmtebedrijf Ede, een onderneming die warmte gaat opwekken voor 20.000 woningen, bedrijven en instellingen. Eerst vanuit de restwarmte van enkele bedrijven en biocentrales en vervolgens zo snel mogelijk vanuit aardwarmte. “Het betekent dat onze directe CO2-uitstoot in korte tijd met 80 procent daalt en we duizenden tonnen koolstofdioxide minder zullen uitstoten”, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. “Daarmee halen we in één klap de landelijke doelstellingen: verlaging van 49 procent directe CO2-uitstoot en al ruim voor 2030!”