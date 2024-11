Gelre ziekenhuizen behoudt STZ status

In februari 2023 is Gelre door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) getoetst op de thema’s strategie, opleiden, wetenschap, topklinische zorg, innovatie en 24/7 acute en complexe zorg. De uitkomst was toen al positief, echter is deze na een bezoek van een afvaardiging van het STZ bestuur nu definitief gemaakt.