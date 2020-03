Gelre ziekenhuizen opnieuw razendsnel met jaarcijfers

Gelre ziekenhuizen heeft eind februari de jaarrekening over 2019 vastgesteld, ruim voor de formele sectordeadline van 1 juni. Daarbij laat het ziekenhuis ook nog eens een mooie plus van 2,2 miljoen euro zien.

Met de snelle afronding van het jaarverslag plukt Gelre wederom de vruchten van de koploperspositie Horizontaal Toezicht. Ook vorig jaar kon het ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphenal in februari de boeken sluiten. Daarnaast beschikt Gelre over een Assurance 2-verklaring. Deze verklaring geeft zorgverzekeraars en patiënten de garantie dat de beheersmaatregelen rond het facturatieproces adequaat zijn en goed worden toegepast. Hierdoor is er sneller én nauwkeuriger zicht op een belangrijke post in de jaarrekening: de omzetbepaling.

“Dankzij een efficiënt afsluitproces aan onze eigen kant en goede samenwerking met Zilveren Kruis op het terrein van Horizontaal Toezicht en de accountants van EY voor wat betreft de controlewerkzaamheden, is het ons wederom gelukt om in februari de zaak af te ronden”, stelt bestuurder Edwin Maalderink tevreden vast.

Positief

Het financieel resultaat in 2019 was met 2,2 miljoen euro positief, zij het een fractie lager dan in 2018. Wordt het resultaat genormaliseerd dan komen de cijferaars van het ziekenhuis uit op plus van 2,7 miljoen euro: een bescheiden marge van 0,7 procent van de omzet. Die omzet bedraagt 370 miljoen euro tegen 348 miljoen in 2018. Ultimo 2019 kent Gelre een solvabiliteit van bijna 30 procent.

Geen tijd verliezen

Ondanks deze mooie cijfers kan het ziekenhuis niet achterover leunen, blijkt uit Maalderinks commentaar. “2020 wordt voor de zorgsector een spannend jaar, zeker ook voor ons”, aldus Maalederink. “Diverse ICT-investeringen en de relatief dure CAO vragen fikse ombuigingen om financieel gezond te blijven. Om dat te realiseren hebben we hebben geen tijd te verliezen. De snelle afwikkeling over 2019 helpt ons daarbij.”

Regio

Daarbij kijkt Gelre verder dan komend jaar. “Ziekenhuiszorg ziet er over vijf jaar wezenlijk anders uit en als Gelre hebben we in 2019 flinke stappen gezet in dit transformatieproces”, laat het ziekenhuis weten. “Zo realiseerde Gelre in 2019 samen met thuiszorgorganisaties dat patiënten specifieke chemotherapieën thuis kunnen ondergaan. Zowel met huisartsen als met andere zorgpartijen heeft Gelre in 2019 nieuwe, slagvaardige overlegstructuren ingericht. Deze maken het straks mogelijk het zorglandschap in de regio gezamenlijk opnieuw in te richten. Het ziekenhuis gaat daarmee de uitdaging aan om de zorg de komende jaren betaalbaar én menselijk te hou