Gemeente wil dat eigenaar garage oorzaak instorting onderzoekt

Na het instorten besloot de gemeente Nieuwegein de parkeergarage naast het St. Antonius Ziekenhuis te sluiten. Het besluit tot heropenen ligt ook bij de gemeente, aldus de woordvoerster. Daarvoor baseert Nieuwegein zich op het onderzoek van de OVV. “Als ze precies kunnen zeggen wat de oorzaak is en of het daarom wel of niet veilig is, kunnen wij beslissen over het wel of niet openstellen van de garage.”

Geschrokken

Een woordvoerster van Primevest liet eerder op de dag weten dat het bedrijf “enorm geschrokken” is van de instorting. Primevest verleent “volledige medewerking” aan het verkennende onderzoek van de OVV. Voor vragen over de opdracht van de gemeente Nieuwegein voor een eigen onderzoek was de woordvoerster ’s middags niet direct bereikbaar. (ANP)