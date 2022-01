Gemeentebegroting verder onder druk door Wmo en jeugdzorg

Gemeentelijke begrotingen komen onder steeds meer druk te staan door de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Op steeds meer plekken brandt de Wmo een gat in de gemeentelijke begroting en als het gaat om de jeugdzorg vragen sommige gemeenten zich af hoe ze hier verder op kunnen besparen.

Dit valt te lezen in een rapport van accountantsbureau BDO over de gemeentelijke financiën. Gemeenten hebben in 2020 de kosten voor het sociaal domein met 3 miljard, omgerekend 12 procent, zien stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra uitgaven vanwege de coronapandemie, maar ondertussen drukken de kosten vanwege de Wmo en de jeugdzorg verder op de begroting.

Wmo

Het abonnementstarief heeft gemeenten in 2020 ongeveer 309 miljoen euro gekost. Hiervoor zijn ze gedeeltelijk door het Rijk gecompenseerd. Gemeenten geven aan hierdoor op steeds meer plekken in de begroting gaten te zien ontstaan. De komende jaren zal onder meer door de vergrijzing de kosten stijgen.

Jeugdzorg

In de inmiddels afgebroken hervormingsagenda jeugd werd in eerste instantie aangegeven dat gemeenten meer dan 1 miljard euro aan besparingen moeten realiseren op jeugdzorg. Maar sommige gemeenten vragen zich af waar die besparingen vandaan moeten komen. Sommige lokale overheden hebben al besparingsmaatregelen getroffen en kunnen niet verder bespren. Anderen geven aan hiervoor investeren te moeten doen, maar dit niet te kunnen.