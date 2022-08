Gemeenten kijken jeugdbeleid bij elkaar af

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten vrij om invulling te geven aan hun jeugdbeleid. Dit heeft effect op de invulling van Integrale Vroeghulp. Dat is een vorm van hulp die beoogt ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroeg – voor het zevende jaar – te signaleren en aan te pakken. Voor het NCJ was het sinds de decentralisatie onduidelijk waar Integrale Vroeghulp nog werd uitgevoerd en waar niet. Het was onduidelijk welke factoren meespeelden bij de keuzes van gemeenten. Reden voor het expertisecentrum om een onderzoek uit te zetten onder medewerkers en coördinatoren in de jeugdgezondheidszorg.

Informatie in de regio

Uit het onderzoek blijkt dat het hebben van informatie een doorslaggevende rol speelt bij de keuzes die gemeenten maken. Het helpt enorm als de informatie al in de regio beschikbaar is. “Dit betekent dat het hebben van Integrale Vroeghulp door nabijgelegen gemeenten in dezelfde regio, het waarschijnlijker maakt dat een andere gemeente ook Integrale Vroeghulp heeft. Deze externe factor kan betrekking hebben op de onzekerheid, wat een belemmering kan zijn bij de uitvoering. Aandacht voor hun buren en het vergaren van kennis kan helpen om deze onzekerheid te overwinnen”, schrijft het NCJ.

Anders dan verwacht had de organisatorische capaciteit van gemeenten geen effect op de keuze voor Integrale Vroeghulp. Ook de politieke kleur van gemeenten bleek niet zo bepalend als het beleid bij de buurgemeenten. “Dit kan te maken hebben met het preventieve karakter van Integrale Vroeghulp. Gemeenten zijn gemotiveerd om problemen tegen te gaan en daar geld voor in te zetten, maar zijn wellicht meer gefocust op het oplossen van problemen op de korte termijn in plaats van preventief”, aldus het NCJ. Tot slot bleek uit het onderzoek van het kenniscentrum dat hoe stedelijker de gemeente, des te eerder een gemeente Integrale Vroeghulp heeft.

Meer overleg organiseren

Een gebrek aan informatie kan dus een serieuze hinderpaal vormen voor de inzet van vroeghulp. Om dit te voorkomen adviseert het NCJ om meer overleg te organiseren, tussen regio’s waar veel gemeenten Integrale Vroeghulp inzetten en regio’s waar weinig gemeenten dat doen. Preventie moet bij gemeenten onder de aandacht worden gebracht en er moet meer ondersteuning komen voor minder stedelijke regio’s, aldus het expertisecentrum NCJ.