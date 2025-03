Gemeente zet druk op Spaarne Gasthuis bij reorganisatie spoedzorg

De gemeente Haarlemmermeer wil er alles aan doen om te zorgen dat Hoofddorp een volwaardig Spaarne Gasthuis houdt met spoedeisende hulp. Een motie waarin dat staat, is unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Spaarne Gasthuis zit momenteel nog in een onderzoeksfase, maar staat voor een grote reorganisatie. Het ziekenhuis denkt dat het zou schelen als er niet op twee locaties, in Haarlem en in Hoofddorp, dag en nacht personeel nodig is. De raad van bestuur heeft nog geen beslissing genomen.

Drie locaties

Het ziekenhuis heeft momenteel drie locaties. Het doel van het Spaarne Gasthuis is om in 2028 de 24-uurs zorg te concentreren op één locatie, of in Haarlem Zuid of in Hoofddorp. De andere locatie zal dan een dagziekenhuis worden. Voor de derde locatie wordt gekeken naar een andere zorgfunctie. Het onderzoek moet in mei 2025 zijn afgerond.

Dringend appèl

De gemeenteraad van Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, is er niet gerust op, blijkt uit berichtgeving van HC nieuws. Gerdien Knikker (D66): “Een volwaardig ziekenhuis is cruciaal voor de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg, zeker gezien de groei van onze gemeente. Het weghalen of uitkleden van de spoedeisende hulp en specialistische afdelingen zou een enorme achteruitgang betekenen. De boodschap is duidelijk: we doen een dringend appèl op de directie en raad van toezicht om de zorg te behouden in Hoofddorp.”

Spaarne Gasthuis zegt partners, zoals gemeenteraden, te betrekken bij het onderzoek.