Genees- en verpleegkundestudenten nog niet betrokken bij boosters

Gommers: nu geen code zwart, maar ic’s nog wel overvol

Op de intensivecareafdelingen is op dit moment geen sprake van een 'code zwart', waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet, maar het is er overvol. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Tien dagen geleden was de verwachting dat er 680 coronapatiënten op de ic zouden liggen, en dan zouden we volgens Gommers terechtkomen in een code zwart op de ic als er geen "keiharde maatregelen" zouden komen.