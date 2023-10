‘Geneeskundeopleiding wil van ongeschikte studenten af’

Geneeskundeopleidingen worstelen met het niet kunnen wegsturen van ongeschikte studenten. Ze pleiten voor ruimere mogelijkheden om deze artsen in opleiding makkelijker van de opleiding te verwijderen. Na de schietpartij in Rotterdam door geneeskundestudent Fouad L. is de vraag actueler dan ooit. “Als een student een direct aanwijsbaar gevaar vormt, zit je niet te wachten op een procedure die jaren in beslag neemt”, schrijft het AD.

Na de schietpartij van Fouad L. in het Rotterdamse Erasmus MC rijst de vraag hoe geneeskundestudenten die ongeschikt lijken om een goede arts te worden tóch zo ver in de opleiding kunnen komen. De geneeskundestudent had alle studiepunten gehaald om zijn bul te ontvangen, maar het Openbaar Ministerie waarschuwde in een brief voor zijn gedrag en vroeg zich af of hij wel een geschikte arts kon worden.

Zorgen

Uit een rondgang langs geneeskundeopleidingen blijkt dat er over tientallen artsen in opleiding zorgen bestaan. Zij laten keer op keer zien dat ze bijvoorbeeld niet goed met patiënten of collega’s kunnen communiceren, dat ze vaardigheden missen om bijvoorbeeld mensen juist te prikken of psychische problemen hebben die niet onder controle zijn. (ANP)