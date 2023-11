Gepensioneerde bestuurder Noordwest Ziekenhuisgroep gaat toezicht houden bij Omring

Floor Haak-Van der Lely is per 1 november toegetreden tot de raad van toezicht van zorgorganisatie Omring. Tot voor kort was zij bestuurder van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Floor Haak, opgeleid als anesthesioloog, had bij de Noordwest Ziekenhuisgroep de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg. Onlangs ging ze met pensioen en nam ze afscheid als bestuurder. “Ook na mijn pensionering blijf ik graag actief bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidszorg”, laat Haak weten in een reactie. “Ik zie ernaar uit om bij de innovatieve organisatie die Omring is mijn ervaring in te brengen. Samen met de partners in de regio kunnen we de beste zorg voor bewoners en cliënten van Omring en de gezondheidszorg en vitaliteit voor de inwoners dichtbij huis blijven organiseren.”

Omring

Omring is een zorgorganisatie in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel, die beschikt over dertig woonzorglocaties en zorg aan huis levert.