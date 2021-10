Gerard Mertens aan de slag als rvt-lid Zuyderland

“Gerard Mertens heeft zowel als toezichthouder en als bestuurder veel ervaring”, meldt Zuyderland. Hij is hoogleraar Financieel Management en decaan Faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht bij GGZ Eindhoven, rvt-voorzitter bij Bureau Jeugdzorg Limburg en tot 1 januari 2022 lid raad van toezicht bij Adelante. Ook is hij wetenschappelijk directeur bij Center for Actionable Research Open Universiteit.

Rvt en auditcommissie

Mertens treedt per 1 januari 2022 toe tot de raad van toezicht van Zuyderland. Hij volgt David Voetelink op, wiens benoemingstermijn eindigt. De professor wordt daarnaast voorzitter van de Auditcommissie.