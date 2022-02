Gerdi Verbeet benoemd tot lid raad van advies NVKG

Verbeet was in het verleden woordvoerder in de Tweede Kamer voor de ouderenzorg en Kamervoorzitter, maar ook jarenlang voorzitter van Patiëntenfederatie Nederland. “De overtuiging van de NVKG dat Samen Beslissen in de spreekkamer dé manier van consultvoering is, sluit goed aan bij de visie van Verbeet”.

Verbeet laat weten dat ze zich zorgen maakt over de schade die ontstaat door het uitstellen van zorg bij ouderen: “Door het uitstellen van heup- en knieoperaties bewegen mensen minder. Dit zal in de nabije toekomst leiden tot meer problemen, zoals valpartijen en botbreuken.”