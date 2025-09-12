Gevaarlijke schimmel verspreidt zich in Europese ziekenhuizen

Ook in Nederland stijgt het aantal meldingen, al zijn de absolute aantallen nog relatief laag. In 2024 zijn elf gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een jaar daarvoor waren het er zes, in de jaren daarvoor kwamen infecties slechts sporadisch voor.

Ernstige ontstekingen

Candidozyma auris, vroeger Candida auris genoemd, is een zeldzame schimmel die ernstige ontstekingen kan veroorzaken bij zieke mensen. De schimmel kan langdurig op de huid en ook op medische apparatuur overleven. “Mensen dragen hem soms jaren bij zich. Ze worden er pas ziek van als ze een andere aandoening krijgen of bijvoorbeeld een operatie ondergaan. Dan kan de schimmel van de huid naar binnen glippen”, legt microbioloog Auke de Jong van het RIVM uit. Dit soort ‘invasieve infecties’ is het ernstigst en loopt in circa vier op de tien gevallen fataal af.

Een derde

Tussen 2013 en 2023 zijn meer dan 4000 infecties vastgesteld in de landen die bij het ECDC zijn aangesloten. Daarvan waren er 1346, dus ongeveer een derde, in het laatste jaar. In 2013 was er geen enkele besmetting geregistreerd, in 2014 kwam één infectie aan het licht, in Frankrijk. Spanje voert met 1807 bevestigde gevallen de lijst aan, gevolgd door Griekenland (852), Italië (712) en Roemenië (404).

Melden niet verplicht

Het werkelijke aantal gevallen is mogelijk nog hoger, waarschuwt het ECDC, omdat niet stelselmatig wordt getest en omdat artsen niet verplicht zijn infecties te melden. Ook in Nederland is registratie van besmettingen niet verplicht.

Niet onvermijdelijk

Het hoofd van de ECDC-afdeling tegen infecties in de gezondheidszorg, Diamantis Plachouras, zegt in een verklaring: “Candidozyma auris is in een paar jaar tijd gegroeid van geïsoleerde gevallen naar wijdverbreid. Dit laat zien hoe snel het zich kan nestelen in ziekenhuizen. Maar dit is niet onvermijdelijk. Vroeg opsporen en snelle, gecoördineerde controlemaatregelen kunnen verdere verspreiding nog altijd voorkomen.”

Ook De Jong van het RIVM benadrukt het belang van goede surveillance. “Daarmee hebben we zicht op de transmissie binnen het land en de opkomst van nieuwe soorten.” (ANP)