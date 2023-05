Gezamenlijk contracteren in de wijkverpleging met de Zorgthuisbalie

De coöperatie is een initiatief van Zorgthuisnl en het Platform Verbinden met Zorg. Door de krachten van (kleinere) zorgaanbieders te bundelen wil de Zorgthuisbalie een sterkere en aantrekkelijkere partij vormen voor financiers.

Gezamenlijk contracteren

De oprichters zijn sinds 2020 met elkaar in gesprek om het gezamenlijk verkopen van zorg voor (kleinere) zorgaanbieders mogelijk te maken. Inmiddels is dit ook in lijn met de werkagenda contractering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Eind 2021 is de Coöperatie Zorgthuisbalie opgericht en inmiddels hebben ruim twintig zorgaanbieders zich aangesloten bij de coöperatie. Er wordt gekozen voor een bredere benadering dan alleen het gezamenlijk contracteren. De coöperatie geeft ook antwoord op vraagstukken als kwaliteit, personeelsbehoud en innovatie. Deze worden op data gedreven werkwijze bewaakt en geoptimaliseerd.

Voorlopig richt de coöperatie zich op de Zvw (wijkverpleging), maar mogelijk zal dit later worden uitgebreid naar de Wlz en / of Wmo.