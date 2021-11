Gezelschapsspel maakt huiselijk geweld bespreekbaar

Waar of niet waar: er is sprake van kindermishandeling als een kind getuige is van huiselijk geweld. Met deze en andere vragen maakt het bordspel ‘Achter de voordeur’ huiselijk geweld bespreekbaar.

Het is de bedoeling dat het spel de taboes rondom huiselijk geweld minder wordt, doordat leerkrachten en andere professionals het spel spelen en meer leren over het onderwerp.

Praat erover

Het bordspel is ontworpen door voormalig slachtoffer van huiselijk geweld Anita Wix en Maaike Brunekreeft. “Mijn dochter zegt altijd heel mooi: ‘Had iemand maar eens iets gevraagd’, want heel veel mensen durven niks te vragen omdat ze bang zijn dat ze het erger maken”, legt Wix uit. “Maar wat die mensen niet weten is dat het vaak al heel erg is, en eigenlijk niet erger kan. Als meer mensen aan mij of mijn kinderen had gevraagd of het allemaal wel goed ging thuis, had ons dat geholpen. En door dit bordspel leren mensen hoe ze dat kunnen doen.”

Drenthe

Het spel is gemaakt in opdracht van alle Drentse gemeenten en komt 15 november voor iedereen gratis beschikbaar. Vorig jaar zijn er in Drenthe zo’n 5.000 incidenten van huiselijk geweld gemeld. Dan gaat het om bijna 3.000 meldingen die zijn gedaan, om zo’n 2.000 adviezen die er zijn gegeven, maar ook om bijna 50 huisverboden. Het is maar de vraag of met deze meldingen alle onveilige situaties in beeld zijn.

Melden

Wethouder Robert Kleine, verantwoordelijk bestuurder in Drenthe, zegt: “Hoe hard we in Drenthe ons best ook doen, er moet meer gebeuren om huiselijk geweld goed aan te pakken. We kunnen deze gezinnen niet in de steek laten. Een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid staat op één. We moeten zorgen dat geweld thuis altijd gemeld wordt bij Veilig Thuis. Dit spel is een nieuwe manier om alerter te worden op signalen van huiselijk geweld. Ik ben heel blij met dit initiatief.”

Signaleren

Het doel van het spel is om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren, maar ook om beter om te gaan met de problematiek. Dat zou inderdaad kunnen betekenen dat dit effect heeft op de jeugdbeschermingsketen, waar nog een verbeteropgave ligt”, schrijft de woordvoerder van de gemeente Emmen. Drenthe is namelijk een van de regio’s waar de jeugdbeschermingsketen niet voldoende op orde is, oordeelde het IGJ.

“Het zou echter niet goed zijn als dat een reden is om niet méér middelen te ontwikkelen om huiselijk geweld te signaleren. We willen immers graag eerder weten dat er iets aan de hand is in een gezin en/of bij een kind. Op die manier kan er eerder hulp ingezet worden waardoor hopelijk voorkomen kan worden dat jeugdbescherming nodig is. Bovendien zijn niet alleen kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook bijvoorbeeld vrouwen en ouderen. In onze Regiovisie hebben we opgeschreven dat we ons lokale veld sterker willen maken om daar meer ondersteuning aan gezinnen te kunnen laten plaatsvinden. Door de expertise van de lokale teams te vergroten, in samenwerking met Veilig Thuis, en een vroegere melding willen we de inzet van jeugdbescherming meer proberen te voorkomen.”