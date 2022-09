Gezocht: nieuw soort leiderschap voor Deltaplan Zorg

We zien het allemaal gebeuren: de zorg loopt vast. Wachtlijsten worden ellenlang, het geld droogt op en er zijn steeds moeilijker mensen te krijgen voor het werk in de zorg. Dus we moeten het écht anders gaan doen met elkaar. Dat vraagt nieuw leiderschap, betogen Kees Donkervoort, Peter Langenbach en Mirjam Speelmans in de podcast Voorzorg. Zij zijn op zoek naar breekijzers (m/v/x) voor de zorg.

Oud-ziekenhuisbestuurders Kees Donkervoort en Peter Langenbach en leiderschapscoach Mirjam Speelmans publiceerden deze maand het boek ‘Zorg zoekt Breekijzer. Nieuw leiderschap in een transformerende zorgwereld’. De auteurs blijven niet hangen in beschrijvingen van wat er allemaal misgaat in de zorg, maar gaan op zoek naar oplossingen. Geen ‘knip- en plakwerk’ meer, zij pleiten voor een deltaplan. Voor het bedenken en het uitvoeren daarvan zijn een nieuw soort leiders nodig. Op basis van eigen ervaringen en interviews met prominenten in de zorg, schetsen ze de contouren van hoe dat nieuwe leiderschap eruit moet zien. In podcast Voorzorg spreken zij met Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma en geven alvast een voorproefje daarvan. Enkele steekwoorden? Gedrevenheid, authenticiteit, teamspirit, kunnen verbinden, visie, overtuigingskracht en vooral de wil – én het lef – om patronen te doorbreken.

Teamspeler

“We kijken te vaak naar onze eigen kleine postzegel. Geef mensen de ruimte om het anders te doen”, raadt Mirjam Speelmans de nieuwe bestuurders aan. “Durf te experimenteren. Dan worden er weleens fouten gemaakt, maar het levert vooral mooie dingen op. Er is zoveel mogelijk. We beseffen ons vaak niet hoeveel potentieel er binnen de zorginstellingen rondloopt.” Dat vraagt om een heel andere blik, want – zo voegt ze er cruijffiaans aan toe – “je ziet alleen waar je naar kijkt”.

En om dan nog maar even in voetbaltermen te blijven: Feyenoordfan Peter Langenbach vergelijkt de zorgbestuurder in een netwerk met een speler in een voetbalteam. “De ene keer ben je spits, de andere keer verdediger. Soms keeper, soms afmaker.” Of trainer. Want – of het nou binnen de eigen organisatie is, binnen de regio of zelfs landelijk – een bestuurder moet altijd een teamspeler zijn, mensen kunnen verbinden en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en op het juiste moment ieders competenties kunnen inzetten.

Dat zijn dingen die niet per se met cv’s, vlieguren of ervaring te maken hebben, zo betogen de auteurs in de podcast. “In plaats daarvan moet je kijken wat mensen in hun mars hebben. Daar ligt de toekomst van leiderschap in de zorg.”