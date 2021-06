Gezondheidscentrum in pand oude Slotervaartziekenhuis geopend

In het pand van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam dat in 2018 failliet werd verklaard, opent donderdag een nieuw gezondheidscentrum. Inmiddels hebben zo’n vijftien verschillende zorgverleners zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige hun intrek genomen in het nieuwe Slotervaart Gezondheidscentrum.

“Met de opening van het Slotervaart Gezondheidscentrum is de laagdrempelige buurtzorg weer terug in de wijk”, aldus het centrum. Het ziekenhuisgebouw werd vorig jaar, na een lange strijd met de gemeente, eigendom van vastgoedbedrijf Zadelhoff.

De zorgverleners zitten gevestigd in de laagbouw van het pand, de voormalige polikliniek. Het is de bedoeling dat er nog meer vormen van zorg een plek krijgen in het gebouw, in combinatie met huisvesting van verschillende vormen van woonzorg. Daarnaast is Zadelhoff van plan om woningen te bouwen op het terrein.

Demissionair minister Tamara van Ark van Medisch Zorg en wethouder van Amsterdam Simone Kukenheim (zorg) verrichten de officiële opening donderdagmiddag.

Zadelhoff werd medio vorig jaar eigenaar van het pand, anderhalf jaar na het faillissement van MC Slotervaart (Skipr/ANP)