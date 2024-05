Gezondheidseconoom Koolman: jonge mensen betalen verlaging eigen risico

Jonge mensen gaan onder de streep betalen voor de verlaging van het eigen risico, stelt gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit in Amsterdam. PVV, VVD, NSC en BBB willen het eigen risico meer dan halveren naar 165 euro per jaar vanaf 2027.

Mensen die veel gebruikmaken van zorg, zoals chronisch zieken en ouderen, gaan de lagere kosten voor het eigen risico vooral terugzien in hun portemonnee. Zij betalen nu veelal de volle 385 euro per jaar en dat wordt dus een stuk minder. “Maar het is geen cadeautje”, zegt Koolman over de halvering. Hij bedoelt: de kosten voor de maatregel worden becijferd op 5 miljard euro per jaar en dat geld moet ergens vandaan komen.

Zorgkosten dalen niet

De totale zorgkosten dalen bovendien niet. Sterker nog: in het gunstigste geval blijven ze gelijk, maar de verlaging van het eigen risico kan mensen volgens Koolman ook aanzetten om sneller naar het ziekenhuis te gaan. Dan zouden de zorgkosten kunnen stijgen. Mensen die veel van zorg gebruikmaken, gaan daar minder aan bijdragen omdat ze minder eigen risico betalen. De mensen die weinig zorg gebruiken, gaan juist meer bijdragen. “En in het algemeen is het zo: jongere mensen zijn gezonder en maken minder gebruik van zorg.” Zij gaan dus meer betalen dan ze nu doen.

Of je dat moet willen, is een politieke vraag, zegt Koolman. “Je kunt zeggen: jonge mensen moeten al veel geld opbrengen voor de oudere generaties en hebben daarnaast te maken met bijvoorbeeld hoge huizenprijzen. Maar je kunt ook zeggen: jonge en gezonde mensen kunnen wel wat hebben.” (ANP)