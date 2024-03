Gezondheidsraad: AI kan helpen bij beoordelen mammografie

Als vrouwen voor het bevolkingsonderzoek een scan van hun borsten laten maken, kan kunstmatige intelligentie (AI) worden gebruikt om de beelden te analyseren. De technologie kan verdachte plekken, mogelijk tumoren, helpen vinden. Dat constateert de Gezondheidsraad in een advies dat dinsdag is gepubliceerd.

Volgens de raad is AI ongeveer even goed als mensen in het beoordelen van de beelden. Momenteel moeten alle mammografieën worden bekeken door twee radiologen. Als kunstmatige intelligentie de beelden eruit filtert waarop geen afwijkingen te zien zijn, hoeven de radiologen minder beelden te beoordelen. Dan kunnen ze scherper kijken. En als AI op een afbeelding wel een verdachte plek vindt, kunnen de radiologen die controleren.

Risico

Kunstmatige intelligentie kan ook helpen om beter uit te zoeken welke vrouwen een groter risico op borstkanker lopen. Zij zouden dan vaker gecontroleerd kunnen worden, en anderen juist wat minder vaak. Omdat kunstmatige intelligentie snel beter wordt, is het volgens de raad goed om nu al na te denken over het gebruik ervan bij het bevolkingsonderzoek.

Veel vrouwen klagen over pijn bij een borstfoto. Volgens de Raad is er nog geen test beschikbaar die minder pijnlijk is. Andere ‘compressieplaten’ maken de beelden misschien minder duidelijk, waardoor een tumor mogelijk over het hoofd wordt gezien. (ANP)