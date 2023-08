Gezondheidsraad: bied werknemer die vaak tekenbeet oploopt TBE-vaccin aan

Mensen die door hun werk regelmatig tekenbeten oplopen, doen er wat de Gezondheidsraad betreft verstandig aan zich te laten vaccineren tegen zogeheten tekenencefalitis (TBE). Dat is een zeer zeldzame, maar potentieel dodelijke aandoening die door tekenbeten veroorzaakt kan worden. Werkgevers zouden die vaccinatie moeten aanbieden aan mensen die bijvoorbeeld in bos- en duingebieden werken, vinden de gezondheidsadviseurs van het kabinet.

Wie heel soms wordt gebeten door een teek, hoeft de prik niet te halen. De Gezondheidsraad vindt vooral dat maatregelen nodig zijn om werknemers te beschermen die regelmatig een teek op hun lichaam hebben, vijf keer of vaker per jaar.

Griepachtige klachten

TBE heet voluit tick-borne encephalitis. Het is een virusziekte. Meestal veroorzaakt het virus geen symptomen, of slechts milde griepachtige klachten. In sommige gevallen kan echter hersenvliesontsteking of hersenontsteking ontstaan en dat kan levensbedreigend zijn.

In Nederland is naar schatting slechts 0,02 procent van alle teken besmet met het TBE-virus. De kans om ernstig ziek te worden door dit virus is daardoor voor de meeste mensen gering. Wie hele dagen in de gebieden werkt waar veel teken zitten, loopt een hoger risico, net als werknemers van bijvoorbeeld laboratoria die in aanraking kunnen komen met TBE. Ook die groep zou een vaccinatie aangeboden moeten krijgen van de werkgever, vindt de Gezondheidsraad. Het uiteindelijke besluit hierover is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beschermende kleding

De raad zegt er voor de volledigheid bij dat mensen die bijvoorbeeld in het bos werken ook na vaccinatie andere maatregelen tegen teken moeten blijven nemen. Dan valt te denken aan beschermende kleding en het smeren van insectenwerende middelen. De prik beschermt namelijk niet tegen andere ziekten die door teken worden overgebracht. Een veel groter deel van de teken, ongeveer een op de vijf volgens het RIVM, is bijvoorbeeld besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. (ANP)