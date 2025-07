Gezondheidsraad blijft bij advies: geef baby prik met vitamine K

Baby’s moeten direct na de geboorte een prik met vitamine K krijgen. Dat is de beste manier om te voorkomen dat ze een tekort aan die belangrijke stof krijgen, oordeelt de Gezondheidsraad. Als dat niet mogelijk is, kan de vitamine ook worden gegeven via druppels in de mond.

In 2017 gaf de raad hetzelfde advies. De toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid nam dat in 2021 over. Vanaf 2025 zou de prik worden toegediend. Verloskundigen protesteerden hiertegen en weigerden de prik te geven. Ze vreesden meer kosten en meer werkdruk, en dat de vaccinatiebereidheid zou dalen.

Eenmalige injectie

Daarom vroeg de staatssecretaris vorig jaar de Gezondheidsraad opnieuw te kijken of een vaccinatie de beste manier is om pasgeboren kinderen vitamine K te geven. Dat is zo, concludeert de raad: “Vitamine K toedienen met een eenmalige injectie in de spier direct na de geboorte werkt het best.”

Vitamine K helpt onder meer bij het stollen van bloed. Een tekort kan bij pasgeborenen leiden tot ernstige bloedingen, onder meer in de hersenen. Dat kan dodelijk zijn. Baby’s krijgen nu direct na de geboorte 1 milligram vitamine K via druppels. Als de baby borstvoeding krijgt, kunnen de ouders in de eerste drie maanden elke dag 150 microgram vitamine K geven via druppels. In poedermelk zit al vitamine K, dus bij flesvoeding hoeven kinderen die druppels niet te krijgen.

Bloedingen

De huidige aanpak met druppels “werkt niet optimaal”, aldus de Gezondheidsraad. In Nederland krijgen meer baby’s bloedingen door een tekort aan vitamine K dan in andere landen.

Als ouders of verloskundigen niet willen dat de baby een prik krijgt, is het volgens de raad ook mogelijk om de pasgeboren kinderen een hogere dosis vitamine K in de druppels te geven. Die hoeven dan minder vaak te worden toegediend.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) reageert nog niet op het advies. De beroepsorganisatie verzette zich eerder tegen de vitamine K-prik. (ANP)