GGD Amsterdam wist lang van grensoverschrijdend gedrag

In een mail in het bezit van Het Parool blijkt dat het hoofd van de soa-polikliniek al in februari 2022 op de hoogte was van grensoverschrijdend gedrag van een van de hulpverleners. Daarin schrijft een man van in de veertig dat hij een “vreselijke ervaring” met een GGD-medewerker heeft gehad en “echt seksueel lastig gevallen” is.

De man zegt dat er ongewenst fysiek contact was. Hij ontvangt daarnaast ook persoonlijke berichten, ingezien door Het Parool, waarin staat dat de medewerker hem wil knuffelen en bij hem thuis wil langskomen. De man vraagt om hulp van de directeur en wil er zeker van zijn dat hij “nooit meer” door deze persoon behandeld wordt, aangezien hij hier nog vaker moet langskomen voor behandelingen. (ANP)