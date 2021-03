GGD blundert en geeft zorgmedewerker twee verschillende vaccins

De verkeerde vaccinatie werd gegeven aan een familielid van Soma Esmailzadeh. Ze wil mensen die een coronaprik mogen halen, waarschuwen. “Er zijn meerdere controles waar wordt gekeken welk vaccin iemand moet krijgen. Toch is het fout gegaan.” Het familielid van Soma zag na de vaccinatie pas op haar registratiekaart dat ze twee verschillende prikken heeft gehad.

Controle aangepast

Het familielid was in de veronderstelling dat de GGD wist welk vaccin zij had gekregen en dat dit gebruikelijk was. En daar had ze inderdaad vanuit mogen gaan, zegt een woordvoerder van de GGD. “Het ligt aan menselijk falen, wat niet mag. Daarom hebben we nu de controlemechanismes aangepast”, aldus de woordvoerder. “Er zit een unieke barcode op de prikken, mensen krijgen een brief, medewerkers stellen vragen. De groep die nu gevaccineerd wordt, is meestal hoogbejaard. Die kun je niet wijzen op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie moet het gewoon goed regelen.”