GGD sluit vrijdag enkele test- en vaccinatielocaties wegens hitte

Zo sluit bijvoorbeeld de priklocatie in Doetinchem omdat die gevestigd is in een gebouw met veel glas. Vooral de ruimte waar gevaccineerde mensen een kwartiertje moeten wachten, kan daardoor heel erg warm worden. Wie een afspraak had voor een vaccinatie in Doetinchem wordt gebeld door de GGD voor een nieuwe datum.

De teststraat in Haarlem gaat vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur dicht. Deze is gehuisvest in twee paviljoententen, waar de temperatuur naar verwachting te hoog zal oplopen. Mensen kunnen in die regio wel terecht in Velsen-Noord. De vaccinatielocaties in de regio Kennemerland blijven wel open.

Wie zich vrijdag wil laten testen of een prik wil gaan halen, wordt geadviseerd om na te gaan of de locatie open is. (ANP)