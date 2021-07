GGD voert fotoverbod priklocaties in vanwege bedreigingen

De GGD heeft besloten om het maken van foto’s of filmpjes vanaf priklocaties per direct te verbieden. Ook de speciale selfiehoekjes verdwijnen. De reden is dat te vaak foto’s van prikmedewerkers op social media worden gedeeld en zij met regelmaat worden bedreigd.

Medewerkers van vaccinatielocaties worden thuis gebeld of ontvangen dreigbrieven op hun thuisadres, laat GGD Noord- en Oost-Gelderland weten in dagblad de Gelderlander. Foto’s op priklocaties worden vooral gedeeld op media als Telegram. De bedreigingen, intimidaties en soms doodsbedreigingen komen vooral uit de hoek van antivaxxers, zo schrijft De Groene Amsterdammer. Koepelorganisatie GGD-GHOR heeft al regelmatig aangifte gedaan.

Selfiehoekjes

Eerder dit jaar werd het maken van foto’s op filmpjes tijdens het prikken al verboden. Het hinderde de vaccinatiewerkzaamheden teveel. De GGD richtte vervolgens speciale selfieshoekjes in. Maar van daaruit was het niet altijd duidelijk of mensen zichzelf fotografeerden of dat ze bewust medewerkers op de plaat vastlegden. Dus de GGD Noord- en Oost-Gelderland is ook daarmee gestopt. Ook persfotografen zijn niet langer welkom. Het is de eerste GGD met een totaalverbod op foto’s en filmpjes in Nederland.

GGD-GHOR heeft prikmedewerkers ook aangeraden om geen GGD-kleding buiten de vaccinatielocaties te dragen. Werknemers zouden te vaak worden lastiggevallen.